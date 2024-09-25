لبيب يفتح تحقيقا عاجلا في واقعة تسريب مران الزمالك ويتوعد بعقاب المتسبب

قال الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه إستاد المحور مع خالد الغندور إنه تم "تسريب جزء من مران الزمالك في السعودية وإرساله عبر جروبات الواتساب وأن حسين لبيب رئيس النادي فتح تحقيقًا عاجلًا خاصة أن ذلك لم يحدث في معسكرات سابقة".

غضب في بعثة الزمالك بالسعودية

وواصل أن هناك حالة من عدم الرضا تسيطر على بعثة الزمالك في السعودية بسبب تسريب جزء من مران الزمالك قبل لقاء السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

وتوعد حسين لبيب رئيس الزمالك بمحاسبة المتسبب في تسريب مران الزمالك.

الزمالك يستعد للسوبر الإفريقي، فيتو

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.