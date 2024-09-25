الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رياضة

تفاصيل جلسة حسين لبيب مع مدير الكرة بالزمالك

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

عقد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، في مقر فندق الإقامة بمدينة الرياض صباح اليوم الأربعاء، في حضور هشام نصر نائب رئيس النادي وأحمد سليمان وأحمد خالد حسانين عضوي مجلس الإدارة.
 

واطمأن رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق بالسعودية من عبد الواحد السيد على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، بالإضافة للاطلاع على الأمور التنسيقية المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن اللقاء.
 

وفي نفس الوقت أكد الكابتن حسين لبيب وأعضاء المجلس خلال الجلسة على ثقتهم التامة في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم أقصى جهد خلال المباراة المُقبلة.
 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

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الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد خالد حسانين ادارة نادي الزمالك المملكة العربية السعودية الكابتن حسين لبيب

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