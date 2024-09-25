تفاصيل جلسة حسين لبيب مع مدير الكرة بالزمالك
عقد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، في مقر فندق الإقامة بمدينة الرياض صباح اليوم الأربعاء، في حضور هشام نصر نائب رئيس النادي وأحمد سليمان وأحمد خالد حسانين عضوي مجلس الإدارة.
واطمأن رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق بالسعودية من عبد الواحد السيد على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، بالإضافة للاطلاع على الأمور التنسيقية المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن اللقاء.
وفي نفس الوقت أكد الكابتن حسين لبيب وأعضاء المجلس خلال الجلسة على ثقتهم التامة في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم أقصى جهد خلال المباراة المُقبلة.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.