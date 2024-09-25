الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

مصرع وإصابة 47 شخصا في حادث سقوط حافلة في نهر جنوبي إثيوبيا

حادث،فيتو
حادث،فيتو

لقي 28 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 19 آخرون بجروح خطيرة إثر سقوط حافلة في نهر بعدما خرجت عن مسارها في منطقة جنوبي اثيوبيا.

سقوط حافلة في نهر  جنوب إثيوبيا

وقع الحادث في منطقة ولايتا ووريدا الإدارية، وتحديدًا في كيندو ديداي، التي تبعد نحو 400 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أعلنت السلطات المحلية، في بيان نُشر على منصة فيسبوك، تفاصيل الحادث الأليم، مشيرة إلى أن الحافلة انحرفت عن الطريق لأسباب لم تُحدد بعد، ما أدى إلى سقوطها في النهر.

وحتى الآن، لم تتوفر معلومات كافية حول عدد الركاب الذين كانوا بالحافلة، أو ما إذا كان هناك أي ناجين آخرين.

وأكدت السلطات أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية في محاولة للعثور على ناجين أو لانتشال جثث الضحايا من مكان الحادث.

وأوضحت أن الحادث أسفر حتى الآن عن وفاة 28 شخصًا، فيما نُقل المصابين الذين بلغ عددهم 19 إلى المستشفيات لتلقي العلاج. حالة بعض المصابين حرجة، ما يرفع حصيلة الضحايا.

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