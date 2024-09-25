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رياضة

كأس كاراباو، تعادل ليفربول ووست هام 1/1 في الشوط الأول

مباراة سابقة بين
مباراة سابقة بين ليفربول ووست هام

كأس كاراباو، انتهى الشوط الأول من مواجهة ليفربول ووست هام، بالتعادل بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة المحترفين “كأس كاراباو”.

سجل كوانساه لاعب ليفربول هدفا بالخطأ في مرماه، بعد ركلة ركنية حاول مدافع ليفربول إبعادها لتصطدم في كوانساه وتسكن الشباك بالدقيقة 21، قبل أن يتعادل دييجو جوتا في الدقيقة 25.

سيطر  ليفربول على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة السابعة، أرسل كونور برادلي لاعب ليفربول عرضية إلى منطقة الجزاء في محاولة للعثور على أحد زملائه، لكن دفاع وست هام تمكن من إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة العاشرة، نفذ كوستاس تسيميكاس ركلة ركنية بعرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع وست هام عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 14، رد وست هام بركلة حرة نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها جان كلود توديبو برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 20، أحرز داني إنجز لاعب وست هام هدفا إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 21، سجل كوانساه لاعب ليفربول هدفا بالخطأ في مرماه، بعد ركلة ركنية حاول مدافع ليفربول إبعادها لتصطدم في كوانساه وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 25، تعادل جوتا لفريقه ليفربول بعد اختراق من الجبهة اليسرى لتلعب عرضية سددها كييزا قبل أن يكملها دييجو جوتا برأسية في شباك وست هام.

وفي الدقيقة 27، حاول كودي جاكبو لاعب ليفربول المرور داخل منطقة الجزاء ولكنه سقط وحكم اللقاء أشار باستمرار اللعب، قبل أن ينحصر اللعب في وسط الملعب بالدقائق المتبقية وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ويتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال اللقاء، حيث فضل آرنس سلوت المدير الفني لفريق ليفربول إراحة بعض لاعبيه الأساسيين. 

 

تشكيل ليفربول أمام وست هام في كأس كاراباو

وجاء تشكيل ليفربول أمام وست هام في كأس كاراباو كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، جو جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، كييزا، كورتيس جونز.

خط الهجوم: جاكبو، ديوجو جوتا، نونيز.

ويجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ16 من كأس كاراباو عقب نهاية مباراة ليفربول ووست هام الليلة.

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