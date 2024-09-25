سفير مصر السابق بتل أبيب: الاحتلال الإسرائيلي يعتبر ما يحدث حرب وجود

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق بتل أبيب، إن الاحتلال الإسرائيلي دائمًا ما يتحرك بشكل منظم رغم عدم قوته، مشيرًا إلى أن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن اعتبرت ما يحدث حرب وجود وحرب استقلال.

تقليص دور السلطة الفلسطينية

وأضاف "سالم" برنامج "المشهد"، المذاع على قناة "Ten"، أن الاحتلال يتخذ خطوات سريعة لإنهاء وجود حماس، رغم أن الحركة كانت تنسق مع تل أبيب، وساعدت على تقليص دور السلطة الفلسطينية.



حرب إسرائيل على لبنان

وتابع أن الحرب على قطاع غزة ممتدة منذ أكثر من عام، وقد تمتد الحرب على لبنان لمدة أطول، مشيرًا إلى أن الحرب على بيروت تهدف إلى إعادة سكان الشمال مرة أخرى، ووقف تهديدات حزب الله، وقطع التواصل بين الحزب وحماس.