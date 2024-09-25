الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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النيابة تحقق في مصرع شخص صدمه قطار بالقليوبية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي شخص مصرعه صدمه قطار بورسعيد القاهرة  أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور.

 علي الفور تم إخطار مركز شرطة طوخ بالواقعة ونقلت  سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

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تلقي مدير امن القليوبية، اخطارا  بالحادث وأسفرت التحريات الأولية أن الجثة لشخص  مجهول الهوية ويبلغ ٤٠ سنة  وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى قها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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