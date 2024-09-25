كأس كاراباو، تعادل 1/1 بين وست هام وليفربول بعد 25 دقيقة

كأس كاراباو، تعادل فريق ليفربول أمام نظيره وست هام بهدف لكل منهما، بعد مرور 25 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة المحترفين “كأس كاراباو”.

سجل كوانساه لاعب ليفربول هدفا بالخطأ في مرماه، بعد ركلة ركنية حاول مدافع ليفربول إبعادها لتصطدم في كوانساه وتسكن الشباك، قبل أن يتعادل دييجو جوتا في الدقيقة 25.

سيطر ليفربول على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة السابعة، أرسل كونور برادلي لاعب ليفربول عرضية إلى منطقة الجزاء في محاولة للعثور على أحد زملائه، لكن دفاع وست هام تمكن من إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة العاشرة، نفذ كوستاس تسيميكاس ركلة ركنية بعرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع وست هام عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 14، رد وست هام بركلة حرة نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها جان كلود توديبو برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 20، أحرز داني إنجز لاعب وست هام هدفا إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 21، سجل كوانساه لاعب ليفربول هدفا بالخطأ في مرماه، بعد ركلة ركنية حاول مدافع ليفربول إبعادها لتصطدم في كوانساه وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 25، تعادل جوتا لفريقه ليفربول بعد اختراق من الجبهة اليسرى لتلعب عرضية سددها كييزا قبل أن يكملها دييجو جوتا برأسية في شباك وست هام.

ويتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال اللقاء، حيث فضل آرنس سلوت المدير الفني لفريق ليفربول إراحة بعض لاعبيه الأساسيين.

تشكيل ليفربول أمام وست هام في كأس كاراباو

تشكيل ليفربول أمام وست هام في كأس كاراباو

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، جو جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، كييزا، كورتيس جونز.

خط الهجوم: جاكبو، ديوجو جوتا، نونيز.

ويجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ16 من البطولة عقب نهاية مباراة ليفربول ووست هام الليلة.

ويعود ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل بمواجهة ولفرهامبتون، في الجولة السادسة.

وأكد الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، غياب أحد نجوم الريدز عن مواجهة وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال سلوت، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا أعتقد أن كييزا قادر على لعب 90 دقيقة، فقد لعب 25 دقيقة كحد أقصى في الأشهر الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الماضية. أعتقد أنه لم يشارك في أي مباريات ودية مع يوفنتوس أيضًا".



وأضاف: "لكننا نعتقد أنه قادر على البدء، وسنرى. هناك العديد من الخيارات أمامنا. هو جاهز للبدء في رأينا، لكن لا أعتقد أنه قادر على اللعب 90 دقيقة بالمستوى الذي سنلعب به ضد فريق قوي مثل وست هام".

غياب أليسون بيكر

وتابع: "من المؤكد أن كيليهر سيكون في حراسة المرمى، أليسون يتحسن، لكن أعتقد أن هذه المباراة تأتي في وقت مبكر قليلًا بالنسبة له، نأمل أن يكون جاهزًا في نهاية الأسبوع ضد وولفرهامبتون، لكنه لن يكون موجودًا غدًا. هذا الشيء الوحيد المؤكد الآن".

واختتم: "لم أفاجأ بأداء كيليهير على الإطلاق. لقد كان جيدًا بالفعل في فترة الإعداد. لدينا حارسان رائعان، وحارسنا الثالث فيتزسلاف ياروش أيضًا حارس قوي. كان من الجيد رؤية كيليهير يحافظ على شباكه نظيفة، وقام بعمله بشكل جيد في الأوقات التي تطلبت تدخله".