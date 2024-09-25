الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

فرص واعدة للاستثمار بمصر، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره بالمملكة المتحدة

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة بالمملكة المتحدة، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم مع "ديفيد لامي" وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 

 

وأكد وزير الخارجية أهمية مواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع لعقد الدورة الثانية من مجلس المشاركة المصرية البريطانية لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري، والبناء على العلاقات الاقتصادية القوية القائمة بين البلدين، والاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار في مصر.

وأشار الوزير د. عبد العاطي إلى الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا على أهمية قيام الدول الأوروبية بتقديم الدعم المناسب لمصر لمواصلة جهودها في هذا المجال، خاصة مع تزايد الضغوط الناتجة عن تعدد الأزمات في المنطقة.

 

تناول الوزير الدكتور عبد العاطى التطورات في المنطقة، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل ونفاذ المساعدات دون عوائق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

وأشار إلى أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما حذر من خطورة مواصلة إسرائيل لسياستها التي تدفع المنطقة نحو مزيد من الإضرابات على ضوء التصعيد الإسرائيلي الخطير في في لبنان، وشدد على أهمية تجنب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من العنف والمواجهات وتفادي نشوب حرب إقليمية.

 

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