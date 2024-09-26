مسلسل برغم القانون الحلقة 10، إيمان العاصي تحاول الانتحار وتعلم ماضي زوجها

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 10 حول محمود الذي يتلقى مكالمة من أكرم يخبره أنه سيرسل له المال اللازم لإصلاح المحل الخاص به ولكن محمود يرفض عرضه، وتأتي سوسن إلى محمود وتطمأنه أنها ستكون إلى جواره في أزمته ولكن تحذره والدته منها.

وتذهب ليلى “إيمان العاصي” للقاء زميلها إياد للحصول على أوراق تخصها من مكتب سوسن وتتفرجين بمحمود يأتي ويتحدث معها، وتطلب من محمود أن يحكي لها كل تفاصيل ماضي زوجها أكرم فيخبرها أنه متزوج من السيدة التي كادت أن تصدمها ولديه ابن وابنه منها وأنه جاء إلى بورسعيد للاختفاء بعد صدور حكم بحبسه ١٠ سنوات.

وشعرت ليلى بصدمة كبيرة بعدما علمت بتفاصيل ماضي زوجها فعادت لمنزل والدها وبحثت عن المسدس التي وجدته من قبل في دولاب زوجها وحاولت الانتحار لكن ابنتها تدخل فجأة عليها وتصرخ فيأتي ياسر ويحاول إيقاف ليلى عمل تفعله فتخرج رصاصة طائشة وتمر من فوق رأس ابنتها التي تصرخ وتقع من الصدمة.

تحاول ليلى تزييف حكاية لبث الطمأنية في قلوب أبنائها ولكن الأبناء لا يقتنعون.

يقرر أكرم استغلال طيبة زوجته ويقنعها أنه كان في بورسعيد لشراء سيارة لها كهدية وأنه لم يخبرها بسفره حتى لا تفسد المفاجأة وتخبره هي أنها ذهبت لمحمود صديقه في بورسعيد ولكنه لم يخبرها أي معلومات.

تقابل ليلى محمود مرة أخرى وتطلب منه إخبارها بالطريقة التي تعرف بها على أكرم وبينما يسيران في شوارع بورسعيد تظهر سيارة تراقب خط سيرهما.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة.

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.