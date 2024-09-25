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خارج الحدود

عبد العاطي لوزير خارجية جيبوتي: التصعيد الإسرائيلي يجر المنطقة لحرب إقليمية

وزيرى خارجية مصر
وزيرى خارجية مصر وجيبوتي، فيتو

التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية چيبوتي محمود علي يوسف.

شهد اللقاء التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والعلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين، حيث نقل الوزير في هذا الإطار تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس عمر جيلة. 

وأكد على التطلع إلى مواصلة العمل على دفع علاقات البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويترجم الإرادة السياسية للقيادتين في هذا الخصوص.

كما تم خلال اللقاء تناول المستجدات في القرن الأفريقي، والسودان، والصومال، وكذلك تطورات الأوضاع في غزة، فضلًا عن التصعيد الإسرائيلي غير المبرر لجر المنطقة لحرب إقليمية.

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إسرائيل جيبوتي مصر و جيبوتي

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