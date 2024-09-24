الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محمد جبران يلتقي وفدًا من منظمة العمل الدولية

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مايكل مواسيكاكاتا، رئيس وحدة خدمات سوق العمل للتحولات بمنظمة العمل الدولية في جنيف، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين "المنظمة" و"الوزارة" فى مجالات التشغيل والعمل اللائق والتدريب المهنى للشباب من الجنسين، وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.

 

أكد وزير العمل جهود "الوزارة" فى التشغيل والتدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،خاصة المهن المُستقبلية، وذلك داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، وفقًا للتطورات التكنولوجية الحديثة، كما تعمل على تطوير منصات لدراسة وتحليل معلومات سوق العمل والوظائف المستقبلية، وتسجيل راغبى العمل، وتوفير فرص عمل لهم، وتستقبل طلبيات فرص عمل للعمالة الماهرة من كافة دول العالم..

من جانبه، قدم وفد منظمة العمل الدولية شرحًا حول الأهداف والنتائج المتوقعة من المشروع الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة العمل المصرية حول تعزيز خدمات التوظيف العامة، كما أوضح الوفد أن المشروع يُثري الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التى تدعمهما المنظمة، ويُساهم في تعزيز وتنسيق خدمات التشغيل، وبرامج سوق العمل لتأهيل الشباب لكي يكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار الوفد إلى أنه جار إجراء العديد من المشاورات والمناقشات لوضع إستراتيجية للنهوض بخدمات التوظيف، وبرامج سوق العمل النشطة في مصر، مع التركيز على الأطر القانونية والمؤسسية للسياسات، ونظام حوكمة خدمات التوظيف العامة، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بهذا الشأن، كما أشاد الوفد بالدور البارز الذي تلعبه وزارة العمل المصرية في تأهيل الشباب من الجنسين للدخول والمنافسة في سوق العمل.

شارك فى اللقاء من جانب منظمة العمل الدولية : سارة صبري مديرة قسم البرامج بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ورولاند سارتون إخصائي التشغيل بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، وهالة فتحي استشاري خدمات التوظيف للمنظمة..ومن وزارة العمل: ايهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل،وكريمة مدير عام الادارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، ومهيب مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، وعطيات ابو زيد باحث أول بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية..

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التكنولوجية الحديثة العاصمة الإدارية الجديدة متطلبات سوق العمل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة مكتب منظمة العمل الدولية وظائف المستقبل منظمة العمل الدولية بالقاهرة

مواد متعلقة

جبران: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا للحصول على وظائف وفرتها وزارة العمل في "البوسنة والهرسك"

هل يجوز تشغيل العامل في إجازة المولد النبوي؟ وزارة العمل تجيب

وزارة العمل توفر وظائف للمصريين في البوسنة والهرسك.. توضح خطوات التسجيل الإلكتروني.. وتحذر الراغبين في العمل بالخارج من النصب

وزارة العمل تُسلم وثائق صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الأقصر

الأكثر قراءة

يتسبب بكارثة للسودان، أستاذ بجامعة أمريكية يكشف عن حدث غريب في سد النهضة

شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض سعر الطماطم لـ 5 جنيهات (فيديو)

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

الاعتداء على رئيس مركز أبو النمرس أثناء حملة إزالة مخالفات بشبرامنت

اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن عدم سفر أحمد فتوح مع الزمالك (فيديو)

يصل لـ 12 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق

شباب حول الرسول، عثمان بن مظعون "أول مسلم يُدفن بالبقيع"

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

منوعات

المزيد

اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24-9-2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

التشكيل النهائي لمجلس إدارة البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: القرآن لخص حدود العقل ومخاطبة الملحد والمشكك في آية (فيديو)

شباب حول الرسول، عثمان بن مظعون "أول مسلم يُدفن بالبقيع"

تفسير رؤية العم في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية