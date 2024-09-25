وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأوكراني دعم مصر جهود إنهاء الحرب بالطرق الدبلوماسية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، Sybiha Andrii وزير خارجية أوكرانيا، وذلك خلال تواجدهما في نيويورك للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
شهد اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، والتأكيد على مواصلة العمل على تنشيط أطر العمل المشتركة القائمة بين مصر وأوكرانيا.
كما تم تناول مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لكافة الجهود التي تسعى لإنهاء الأزمة بالطرق الدبلوماسية لصالح إقرار السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
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