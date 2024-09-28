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دين ودنيا

معنى رهط، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 48 بسورة النمل (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

سورة النمل، تناول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بسورة النمل، قصة قوم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كما أوضح أن القصص القرآني يكمل بعضه بعضا.

 

سورة النمل الآية 48

قال تعالى: «وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ».

سورة النمل الآية 48

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 48 من سورة النمل

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وهذه المسألة أيضًا لقطة جديدة من القصة لم تُذكَر في الشعراء، وهكذا كل القَصَص القرآني لو تدبَّره الإنسان لوجده لقطاتٍ متفرقة، كلٌّ منها يضيف جديدًا، ويعالج أمرًا يناسب النجْم القرآني الذي نزل فيه لتثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرَّهْط: اسم جمع، لا واحدَ له من لفظه، ويدل على العدد من الثلاثة إلى العشرة، فمعنى {تِسْعَةُ رَهْطٍ} [النمل: 48]، كأنهم كانوا قبائل أو أسرًا أو فصائل، قبيلة فلان وقبيلة فلان، إلخ.

 

الإفساد وعدم الإصلاح

وأكمل الشيخ الشعراوي: {يُفْسِدُونَ فِي الأرض} [النمل: 48]، فلماذا قال بعدها: {وَلاَ يُصْلِحُونَ} [النمل: 48]؟ قالوا: لأن الإنسان قد يُفسد في شيء، ويُصلح في آخر، كالذين خلطوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا، وهؤلاء عسى الله أنْ يتوبَ عليهم، أما هؤلاء القوم، فكانوا أهل فساد مَحْض لا يعرفون الصلاح، فإنْ رأوْه عمدوا إليه فأفسدوه، فكأنهم مُصِرُّون على الإفساد، وللإفساد قوم ينتفعون به، لذلك يدافعون عنه ويعارضون في سبيله أهل الإصلاح والخير؛ لأنهم يُعطِّلون عليهم هذه المنفعة، وقلنا: إن صاحب الدين والخلق والمبادئ في أيِّ مصلحة تراه مكروهًا من هذه الفئة التي تنتفع من الفساد، يهاجمونه ويتتبعونه بالهَمْز واللمز، يقولون: حنبلي، وربما يهزأون به، إلخ؛ لذلك لم يقف في وجه الرسل إلا هذه الطائفة المنتفعة بالفساد.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

 ولد الشيخ الشعراوي في 15 أبريل عام 1911م، بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

 

مؤلفات الشيخ الشعراوي 

 للشيخ  الشعراوي مؤلفات علمية عديدة منها: معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة.

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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