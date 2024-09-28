مع بدء العام الجامعي، تعرف على أهمية العلم وآداب الطالب مع معلمه

مع بدء العام الجامعي الجديد اليوم السبت، يتجدد الحديث حول أهمية العلم وآداب الطالب مع معلمه، وقد اهتم الإسلام بالعلم اهتمامًا بالغًا، فأمر بالقراءة لأنها سبيل العلم، حيث قال تعالى: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: 1 - 5]، وكان العلم هو أول رسالة في الإسلام، ابتدأ الله عز وجل به وحيَه إلى خَلْقِهِ؛ كما أنه سبحانه وتعالى أقسم بأدوات العلم، ووسائل تحصيله؛ تنبيهًا إلى أهمية كتابة العلم، وتوثيقه؛ فقال تعالى: ﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: 1].

وفي هذا الإطار ومع بدء العام الدراسي الجديد نكشف لكم أهمية العلم وآداب الطالب مع معلمه

مع بدء العام الدراسي، أهمية العلم وآداب الطالب مع معلمه

أول معلم

رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هو أول معلم في هذه الأمة:إذ بعثه الله تعالى ليعلم الناس ويزكيهم؛ كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [آل عمران: 164].

أول مدرسة في الإسلام

مدرسة دار الأرقم كانت أول مدرسة في الإسلام: وكان تلاميذها ؛ هم أول من صنعوا حضارة الإسلام والمسلمين، وبنَوا أسوار نهضته.

كيف بدأ التعليم في الإسلام

عمل النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمَّتِهِ القراءةَ والكتابة؛ فكان أول من سعى لمحو الأمية حين جعل فداء أسرى بدر أن يُعلِّم كل واحد منهم عشرةً من المسلمين القراءةَ والكتابة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان ناسٌ من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يُعلِّموا أولاد الأنصار الكتابة))؛ [رواه أحمد، والبيهقي، صحيح الجامع].

أهمية العلم

للعلم منزلة رفيعة، وشرف عظيم ينبغي أن يستحضره كل معلم ومعلمة، وكل طالب وطالبة، وكل ولي أمر؛ ومن ذلك:

1- أن العلم رفعة، وعلامة إرادة خير بالعبد؛ فقد أعلى الله تعالى من شأن العلم وأهله، ورفع منزلتهم في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: 11]،

2- العلم: هو نور العقول، وزاد القلوب؛ ولذلك جعله الله عز وجل ميزانًا للتفاضل بين الناس، فلم يسوِّ بين أهله وغيرهم؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: 9]

3- أمر الله تعالى رسوله بطلب الزيادة من العلم: لعظيم شرفه،؛ فلم يطلب الزيادة في شيء إلا في العلم؛ فقال تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: 114]، قال العلماء: وكفى بهذا شرفًا للعلم؛ أن أمر نبيَّه أن يسأله المزيد منه.

4- أشهد الله تعالى أهل العلم على أعظم مشهود عليه؛ فقال تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: 18].

5- العلم من أسباب الخير والأمن في البلاد والأوطان؛ قال ابن القيم رحمه الله: "وإذا ظهر العلم في بلد، قلَّ الشر في أهلها، وإذا خفِيَ العلم هناك، ظهر الشر والفساد".

6- والعلم النافع: ثمرة من ثمرات التقوى؛ كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الأنفال: 29]، وقال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 282]؛ قال الشوكاني: "وفيه الوعد لمن اتقاه أن يُعلِّمَه".

آداب طالب العلم مع معلمه



1- أن يطيع الطالب معلمه ولا يخرج عن راية

2_ ان يحترم الطالب معلمه ولا ينبغى ان يناديه باسمه إلا مقرونا بلقب “الأستاذ”

3_ ان يعرف الطالب حق المعلم ولا ينسى له فضله وان يصبر على حقوقه

4_ ان يستأذن قبل أن يدخل على معلمه

5_ أن يتأدب ويجلس بتواضع وخضوع وسكون ويصغى إلى معلمه وينظر اليه متعقلا لقوله

6_ ان يحسن مخاطبة معلمه والإشارة إليه

7_ الإصغاء إلي المعلم لزيادة الاستفادة وأن يسال المعلم أن يعيد تفهيمه بسؤال لطيف

8_ على الطالب ألا يسبق المعلم إلى شرح مسألة او جواب

9_ إذا مشى الطالب مع المعلم فإن هناك آدابا للمشى منها أن يمشى لجانب المعلم بأدب ووقار ويحتذر من مزاحمته

10- علي الطالب أن يصبر، فلن ينال العلمَ إلا ببذل النفس. فيصبر على شدة معلمه به، فإنما يريد به الخير من حيث لا يدري.