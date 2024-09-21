دعاء بداية العام الدراسي، أذكار لا تفوتها من الكتاب والسنة لطلب النجاح والتوفيق

دعاء بداية العام الدراسي الجديد، ورد أن الدعاء هو خير ما نستقبل به الأقدار، فبالدعاء قد تتغير الحياة إلى أفضل ما يكون، وتتحسن الحال، لذا فإنه مع بداية عام دراسي جديد يزيد السؤال عن حكم دعاء بداية العام الدراسي الجديد ؟ وهل ورد في الشرع الحنيف أي دعاء يقال مع بداية كل عام.

وفي هذا الإطار نوضح حكم دعاء بداية العام الدراسي وما يقال فيه، إذ يحرص العديد من الطلاب وأولياء أمورهم على ترديد دعاء بداية العام الدراسي الجديد من باب الرجاء والأمل وسؤال الله التوفيق والسداد.

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دعاء بداية العام الدراسي الجديد

اللهم بقدرتك الواسعة، أسألك مع بداية السنة الدراسيّة أن تُسهّل عليّ أمور العلم، اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، وأنتَ إذا شئت جَعلتَ الحَزنَ سهلًا. اللهم قد أقبل علينا عامًا دراسيًا جديدًا؛ فاللهم إنا نسألك خيره، ونعوذ بك من شره. باسمك اللهم أبدأ عامي الدراسي الجديد، فاجعلني من الناجحين المتفوقين، وافتح علي برحمتك فتوح العارفين يا رب العالمين. اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم، واجعل دراستي سهلة ميسَّرة يا رب العالمين. اللهم بارك لي في وقتي وجهدي وعلمي، وحبِّب الدراسة إلى قلبي إنك على ذلك لقدير. اللهم إني نويت علمي في عامي الدراسي هذا خالصًا لوجهك الكريم، فبارك لي فيه وارزقني خيره. اللهم إني أسألك خير هذا العام وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني أسألك البركة في أمري كلّه، اللهم بارك لي في علمي وعملي. اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وفهمًا يارب العالمين. اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا. اللهم اجعل هذا العام الدراسي الجديد بدايةً لي في كل خير. اللهم علّمني وفقهني وقربني منك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ارزقني العقل الرشيد، والرأي السديد ووسع مداركي. اللهم املأ قلبي بحبك وقربني منك، واجعل علمي طريقًا يوصلني إليك. اللهم اجعل هذا العلم الذي أتعلمه سبيلًا لدخول جناتك جنات النعيم، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إني بدأت هذا العام الجديد بنيةٍ خالصةٍ لوجهك الكريم؛ فيسّر أمري وسهّل دربي. اللهم إني أسير في طريق ألتمس به علمًا، فسهل لي بهذا العلم طريقًا يوصلني إلى الجنة. اللهم اجعلني في منازل العلماء الذين عرفوا قدرتك فازدادوا خشيةً منك، يا عالم الغيب والشهادة يا رؤوف يا رحيم. اللهم بارك لي في وقتي، وبارك لي في فهمي، اللهم أعنّي على دراستي يا رب العالمين. اللهم اجعل كل ما أدرسه في هذا العام سهلًا ميسرًا، فإنّه لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وإنك تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلًا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم افتح عليَّ في هذا العام فتوح العارفين يا رحمن يا كريم. اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا العام الفلاح والنجاح والتوفيق والسداد والدرجات العالية، برحمتك وفضلك وكرمك يا ذا الجود والكرم.

حكم دعاء بداية العام الدراسي وما يقال فيه

دعاء بداية العام الدراسي الجديد للأبناء

اللهم لا تذر أبناءنا وحدهم في عامهم الدراسي الجديد، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم ووفقهم وسدد خطاهم يا رب العالمين.

ربّي إنّنا نوصيك جميع الطّلاب أن تحميهم، وتحرسهم بقدرتك يا رب العالمين، وتنير قلوبهم وعقولهم بالعلم والفهم وحدّة البصيرة.

«اللهم علّم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء.

اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين».

«اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجمّلهم بالعافية».

«اللهم ارزقهم المعلّم الصالح، والصُحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، ونزّه قلوبهم عن التعلّق بمن دُونك، واجعلهم ممّن تحبّهم ويحبّونك».

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث».

رب اشرح لأبنائي صدورهم ويسّر لهم أمورهم، واحلل عقدةً من لسانهم يفقهوا قولهم، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».

حكم دعاء بداية العام الجديد

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت في فتوى لها حول سؤال قال فيه صاحبه: إن هناك دعاءان منتشران بين الناس؛ يسأل المسلم فيهما ربه إعانته على العام الجديد، ومغفرتَه للعام الماضي، فما حكم هذين الدعاءين؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي بيان فتواه، أكد علام أن تخصيص يوم معيَّن في السَّنَة بدعاءٍ معينٍ من أدعية الصالحين ومُجَرَّبَاتهم أو عبادةٍ معينةٍ أمرٌ جائزٌ شرعًا جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنه سنّةٌ نبوية.

وتابع علام: الدعاءان المشار إليهما في السؤال هما من الأدعية المستحسَنة المأثورة عن مشايخ السادة الحنابلة منذ نحو ألف سنة:

فدعاء أوَّل السنة أن يقول المسلم: "اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام".

ومن صيغ الأدعية المستحبة في بداية عام جديد:

اللهم إني أسألك خير هذا العام المقبل، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله.

اللهم اجعل هذا العام عامًا مليئًا بالسعادة والفرح، وحقق لنا فيه كل ما نتمنى.

اللهم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا فيه بكل خطوة توفيق وتيسير.

اللهم اجعله عامًا جابرًا للقلوب وكافيًا للهموم ومزيلًا للأحزان، واغفر لنا فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا فيه حسن العبادة وأفضل الأعمال، وبارك لنا في أهلنا وأحبائنا.

اللهم اجعل هذا العام فاتحة خير لنا في أمورنا كلها، وسعادة تغمر قلوبنا، وأمانًا يحيط بنا.

اللهم إنا نسألك في هذه الساعات المباركة من آخر أيام وليالي عام ومع بدء عام هجري جديد، أن تعيد علينا الأيام المباركة أعوامًا عديدة في خير وصحة وراحة بال، وأن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك.

اللهم قوني فيه على اقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين

اللهم اجعل هذا العام عامًا من الفرح والنجاح والتوفيق، وابعد عنا فيه كل سوء ومكروه.

اللهم اجعل لنا فيه من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا فيه من حيث لا نحتسب.

اللهم اجعل هذا العام بداية لكل فرحة، ونهاية لكل حزن وغم، وحقق لنا فيه كل أمل.

اللهم اجعل هذا العام عامًا خاليًا من الأوجاع، مليئًا بالإنجازات، موفقًا في كل خطوة