مع بدء العام الدراسي،، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

دعاء المذاكرة، من الأمور المهمة التي يحرص البعض عليها مع بدء عام دراسي جديد، يتمني فيه أولياء الأمور وأبناؤهم الطلاب بداية موفقة وجيدة لذلك فإن دعاء المذاكرة يستعين به الطلاب في الحفظ والمذاكرة، ودعاء المذاكرة من الأدعية التي تنتشر مع بداية كل عام دراسي، حيث إن دعاء المذاكرة م الأمور التي تعين الطالب علي الفهم والاستيعاب، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء المذاكرة وبيان حكمه الشرعي فإلى التفاصيل

دعاء المذاكرة

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مالك الملك, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير... تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب...

يا رب.. يا رب... يا أرحم الراحمين... اللهم أدعوك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم... البر الرحيم الحي القيوم الرحمن المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أدعوك, يا رب وأستغفرك وأتوب إليك أدعوك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم...

اللهم... يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, افتح علي فتوح العارفين بفضلك, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا

اللهم أني استودعتك ما علمتني إياه فرده إلي حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين

يا بديع السماوات والأرض, يا معلم سيدنا إبراهيم علمني ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني, اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني...

اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم... ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي... يا رب... كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.. وما بي من نعمة أو فضل أو اجتهاد فبفضلك أولا.. لا بجهدي واجتهادي فقط... فلك الحمد ولك الفضل والثناء الحسن...

اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي ورضني بما قضيت لي...

اللهم سهل علي ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي... اللهم بارك لي في وقتي وأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي, أمر أخرتي فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب وأغفر لي ذنبي وثبت رجائي وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحد غيرك

اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته, يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.

مع بدء العام الدراسي،، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

أدعية لسرعة الحفظ

اللهم إنّي أسألك أن تجعل حفظي سريعًا، وتُبارك في جهدي ووقتي، وأسألك ألّا يذهب تعبي سدًى، وأن توفقني وتُيسّر أمري.

اللهم ارزقني قوة الحافظة، وسرعة الحفظ، واتّقاد الذهن وعلو الطموح والهمّة. اللهم أعنّي على دراستي وأرشدني لما فيه صلاح أمري في الدنيا والآخرة، وهبني سرعة الحفظ وقوّته والبركة في الوقت والقدرة على الدراسة في جميع الظروف.

اللهم إنّي أسألك أن ترزقني علمًا نافعًا، وأن تنفعني بما علّمتني وأنت تزيدني علمًا، وأن تهبني من لدنك عقلًا منيرًا، ونفسًا منشرحة مقبلة على الدراسة والتحصيل العلمي برغبةٍ وحب، واجعلني يا ربّي سريع الحفظ حاد الذهن، واجعل ما رزقتني من العلم حجةً لي لا عليّ يا كريم يا رب.

ربّ زدني علمًا، وحلمًا، وصبرًا، وفهمًا، وأبعد عنّي النسيان والتشتّت، واجعل لي حافظةً قوية، وعقلًا واعيًا، وفكرًا متيقظًا، وأبعد عنّي المعاصي واصرف عنّي الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم أنت ربي، وأنت إلهي، وأنت مولاي تولّني برحمتك واهدني سواء السبيل، وارزقني من العلم ما ترضى، وامنن عليّ بالحفظ السريع فلا أنسى ما أحفظ ولا أجهل ما أفهم، أنت الكريم وأنت المعطي وأنت الهادي يا رب.

اللهم إنّي أسألك أن توفقّني في دراستي، وتعينني في مذاكرتي، وتكون معي في امتحاناتي، وترزقني سرعة الحفظ، وتكرمني بنور البصيرة والبصر، وتجعلني هاديًا مهديًا لا ضالًا مضلًّا، يا كريم يا رب.

أدعية لتسهيل الفهم

اللهم يا معلّم إبراهيم ويا مفهّم سليمان علّمني وفهّمني. اللهم افتح لي من أبواب حكمتك، وانشر عليّ من أبواب رحمتك، وامنن عليّ بسهولة الفهم وحسن الاستيعاب وقوة التركيز. اللهم أحيني على سنّة نبيّك، وأعذني من الفتن، وأبعد عنّي ما يعيقني في طريق دراستي وتحصيلي العلمي، وارزقني سهولة الفهم وقوّته ولا تصعّب عليّ أمرًا ولا تعقّد عليّ مسألة.

اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، يا رب إنّك أنت من تجعل الحَزن إذا شئت سهلًا، أسألك يا إلهي أن تجعل الدروس سهلة الفهم بالنسبة لي وأن تجعل الأسئلة ميسّرة الاستيعاب في ذهني، وارزقني طاعتك والالتزام بأمرك. اللهم افتح على قلبي من أبواب العلم والتقى ما تفتح به على أوليائك المتّقين، وهبني سهولة الفهم ونور العقل والفؤاد.

اللهم اشرح لي صدري، اللهم يسّر لي أمري، اللهم احلل عقدةً من لساني، ونوّر عقلي بنور العلم والإيمان، واجعل فهمي سريعًا وذهني متّقدا، واهدني وارضَ عنّي.

مع بدء العام الدراسي،، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

أدعية لتثبيت المعلومة

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنّي أعوذ بك من نسيان ما درست، ومن التشتت وضعف التركيز والقلق، وأسألك يا مولاي أن تُثبّت المعلومات في عقلي فلا يتفلّت ولا يضيع منها شيء.

اللهم إنّي أسألك ثبات المعلومة والقدرة على استحضارها متى دعت الحاجة إليها، وأسألك يا ربّي أن تُيسّر أموري وأن ترضى عنّي وتهديني لما يصلحني. اللهم إنّي أسألك زيادةً في العلم والدين، وسهولةً في الفهم والحفظ، وبركةً في العمر والرزق.

اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة. اللهم قِني شرّ نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، وثبّت المعلومات في صدري، واجعلني قوّي الحافظة واعي القلب

حكم دعاء المذاكرة

هذا الدعاء لم يرد في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة، ومع ذلك لا حرج في الدعاء به، فالله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}، وقال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ {البقرة:186}فكل أمر أراد العبد تيسيره فعليه أن يتوجه إلى الله بالدعاء وليخلص في ذلك، لعل الله أن يستجيب.