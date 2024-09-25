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خارج الحدود

وزير الخارجية والهجرة يناقش مع مدير عام منظمة اليونسكو التعاون فى حماية الآثار

وزارة الخارجية مع
وزارة الخارجية مع مُدير عام منظمة اليونسكو، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس مع "أودري أزولاي" مدير عام منظمة اليونسكو على هامش فعاليات الشق رفيع المستوي للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحد بنيويورك.

أشاد وزير الخارجية بالتعاون المُتميز بين مصر  واليونسكو في مجال حماية التراث، ومكافحة الاتجار غير المشروع فيه، وتسهيل إعادة الممتلكات الثقافية واستردادها، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى تعظيم الاستفادة من الخبرة الفنية لليونسكو.

كما أكد وزير الخارجية أهمية دعم المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة العربية، والتي تؤثر بشكل مباشر على مجالات عمل اليونسكو في المنطقة.

من ناحية أخري، أشاد وزير الخارجية بالتعاون بين مصر واليونسكو اتصالًا بمبادرة التكيف المائي AWARe الصادرة عن رئاسة مؤتمر شرم الشيخ COP27، ودعا للعمل المشترك لتسريع الخطوات التنفيذية للمبادرة.

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مكافحة الاتجار غير المشروع التراث مؤسسة اليونسكو

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