70 جنيها في الجرام، تحركات أسعار الذهب في الأسواق خلال أسبوع

قفزت أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية خلال الأسبوع الجاري، ومنذ بداية تعاملات الأسبوع بقيمة 70 جنيهًا في الجرام الواحد، ولكنها سرعان ما أخذت في التراجع قليلًا بختام تعاملات أمس.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بسبب التوترات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاتجاه العالمى لتخفيض سعر الفائدة.

أسعار الذهب العالمية في البورصة

وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق، أمس الأربعاء، مدفوعًا بآمال تنفيذ خفض كبير آخر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تصريحات من المقرر أن يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات تضخم أميركية تصدر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 08:48 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.04 دولار للأونصة. وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولار، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2679.30 دولار للأونصة.