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رياضة

تقرير إسباني يكشف مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد

أنشيلوتي، فيتو
أنشيلوتي، فيتو

الدوري الإسباني، كشفت صحيفة أس الإسبانية عن إمكانية استمرار كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في منصبه لفترة أطول من المتوقع.

وقالت الصحيفة: لا يستبعد كارلو أنشيلوتي الاستمرار في تدريب ريال مدريد بعد 2026 عندما ينتهي عقده.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا عن القائمة المختصرة لـ المرشحين لحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر بالدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 18 نقطة، وتتبقى له مباراة إضافية، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني، 5 لاعبين هم لامين يامال لاعب برشلونة، وكيليان مبابي لاعب ريال مدريد، بالإضافة إلى لو سيلسو لاعب ريال بيتيس، إينياكي ويليامز لاعب أتلتبيك بيلباو، كارلوس فيسنتي لاعب ديبورتيفو ألافيس.

وتم فتح باب التصويت أمام الجمهور على اختيار أفضل لاعب بالليجا الإسبانية عن شهر سبتمبر الجاري عبر موقع الرابطة الرسمي.

جدير بالذكر أن الجناح البرازيلي ولاعب فريق برشلونة، رافينها، توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر أغسطس الماضي.

 

4 مباريات تفصل ريال مدريد عن معادلة رقم برشلونة 

فيما حقق ريال مدريد، فوزا صعبا بنتيجة 3-2، على ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو". 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بات ريال مدريد ثاني فريق في تاريخ الدوري الإسباني يحافظ على سجله دون هزيمة في 39 مباراة متتالية في المسابقة،فاز في 29 وتعادل في 10، بعد برشلونة في عام 2018 الذي خاض 43 مباراة “فاز في 34 وتعادل في 9”. 

وسجل لريال مدريد لوكاس فاسكيز، كيليان مبابي، ورودريجو في الدقائق 1، 40 و48، بينما أحرز لديبورتيفو ألافيس كارلوس بينافيديز وكيكي جارسيا في الدقيقتين 85 و86.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في وصافة الليجا، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة الذي لعب مباراة أقل، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 10 نقاط في المركز الثامن.
 

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الدوري الإسباني لكرة القدم الدوري الإسباني المدير الفني لريال مدريد إينياكي ويليامز أنشيلوتي

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