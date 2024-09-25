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خارج الحدود

خبير في الشؤون الإسرائيلية: تصريحات استهداف 50% من قدرات حزب الله مجرد كلام

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

قال الدكتور نزار نزال، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن التصريحات التي صدرت أمس من الاحتلال عن استهداف 50% من قدرات حزب الله كلام غير دقيق.

مشيرا إلى أنه يعتقد أن هذا الأمر مرتبط بما يدور في الشارع الإسرائيلي من الداعمين لحكومة الاحتلال، في ظل وجود نفور في حكومة نتنياهو لما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية.

 

تخبط حكومة الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف «نزال»، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تخبط واضح في حكومة الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص تصريح استهداف 50% من قدرات حزب الله.

 

هجوم إسرائيلي شرس على لبنان

وأشار إلى أنه يعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي ستقوم بشن هجوم شرس جدا على لبنان وهذا الهجوم سيكون ساحق على جنوب لبنان خاصة في الأماكن المتوقع وجود حزب الله فيها.

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اجتياح لبنان ومستهدف إسرائيل

وأكد أنه بعد تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذا الهجوم، وبعد الإعلان عدد كبير من الشهداء والجرحى، ستسمح إسرائيل للحراك الدبلوماسي، متابعا: «استهداف تل أبيب من قبل صواريخ حزب الله يحمل رسائل لأصحاب الرأي في إسرائيل.

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تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل حزب الله لبنان

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