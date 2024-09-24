سيدات سلة الأهلي يفزن على الشمس ببطولة منطقة القاهرة

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي،فوزًا مهمًّا على نظيره الشمس بنتيجة 91-28، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات منطقة القاهرة.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة نادي الشمس، وقدم الفريق عرضًا قويًّا في ثالث مباريات الموسم الجديد وسيطر على مجريات اللعب، في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق وادي دجلة بنتيجة 70-36 ضمن منافسات البطولة.

وأعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع السنغالية نديوما كان، لتدعيم ‏صفوف الفريق الأول لكرة السلة سيدات خلال الموسم الجاري.‏

وأكد العوضي انتهاء إجراءات التعاقد مع نديوما بعدما اجتازت الكشف الطبي.

وأشار إلى أن التعاقد مع المحترفة السنغالية يأتي في إطار خطة تدعيم الفريق بالعناصر المطلوبة من ‏أجل الاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة، لتلبية طموحات جماهير النادي.‏