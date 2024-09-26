قبل السوبر الأفريقي، إحصائية ترجح كفة الأهلي أمام الزمالك، بطل دوري الأبطال يحصد اللقب 25 مرة من 32 بطولة، 5 ألقاب للفائز بالكونفيدرالية، وثنائية لأبطال الكئوس 

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية إلي ملعب المملكة أرينا الذي يستضيف مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي والتي تنطلق بعد غد الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك فى التاسعة مساء بعد غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

يشارك الأهلي في السوبر الأفريقي باعتباره حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض الزمالك المباراة بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان.

تاريخ بطولة السوبر الأفريقي

وأقيمت 32 نسخة من بطولة السوبر الأفريقي منذ انطلاقها عام 1993، حيث كانت تجمع قديما بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل كأس الكئوس الأفريقية، قبل أن تجمع في النظام الجديد بطل دوري أبطال أفريقيا مع بطل الكونفيدرالية.

إحصائية تبشر الأهلي بحصد السوبر الأفريقي

وعلى مدار 32 نسخة من السوبر الأفريقي، نجح بطل دوري أبطال أفريقيا في التتويج باللقب خلال 25 مرة، فيما اكتفى أبطال الكونفيدرالية بـ 5 ألقاب، ولقبين فقط من نصيب أبطال كأس الكؤوس في النظام القديم للبطولة، وهو ما يظهر التفوق الكبير للمتوجين بلقب دوري أبطال إفريقيا على أبطال الكونفدرالية.

وتوج الأهلي بلقب بطولة السوبر الأفريقي 8 مرات طوال تاريخه جاءت جميعًا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما خسر اللقب 3 مرات منها مرة وهو بطل الكونفدرالية وأخرى وهو بطل كأس الكؤوس والأخيرة كان متوجًا بدوري الأبطال.

بينما الزمالك توج بكأس السوبر الأفريقي 4 مرات منها 3 وهو حاملًا للقب دوري أبطال إفريقيا، ومرة وحيدة وهو بطلًا للكونفدرالية، وخسر اللقب مرة وحيدة جاءت وهو يحمل لقب كأس الكؤوس.

5 ألقاب لأبطال الكونفيدرالية في السوبر الأفريقي

ويعد الزمالك على رأس أبطال الكونفيدرالية الذين حصدوا السوبر الأفريقي، بعدما فاز بنسخة 2020 على حساب الترجي، فيما جاءت تتويجات أبطال الكونفدرالية عن طريق المغرب الفاسي (2012)، الرجاء المغربي (2019)، الزمالك (2020)، نهضة بركان (2022)، اتحاد الجزائر (2023).

بينما خسر أبطال الكونفدرالية لقب بطولة السوبر الأفريقي في 15 نسخة أخرى بالبطولة القارية وهي إحصائية صادمة لفريق الزمالك قبل المواجهة المنتظرة ضد الأهلي يوم الجمعة.

في المقابل، خسر حاملو لقب دوري أبطال إفريقيا، كأس السوبر الأفريقي في 7 مناسبات فقط، الرجاء المغربي (1998)، الترجي (2012، 2019، 2020)، الأهلي (2023)، الوداد المغربي (1993، 2022).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

بينما تنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض.

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

حكام مباراة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الثلاثاء، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وأوضح كاف في بيان أمس الثلاثاء، تعيين طاقم حكام ليبي بقيادة معتز إبراهيم الشلماني، يعاونه مواطنه عطية محمد "مساعد أول" والتونسي خليل الحساني "مساعد ثان".

وأوضح أن الحكم الرابع في هذه المباراة سيكون الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في نسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي.