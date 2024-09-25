شاب يتخلص من حياته فى الصف

أقدم عامل على التخلص من حياته إثر أزمة مالية، بمنطقة الصف، ونقلت سيارة إسعاف الجثة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة عامل داخل منزله فى الصف، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب كان يعاني من حالة نفسية بسبب مروره بأزمة مالية وخلافات مع أسرته، وأقدم على إنهاء حياته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة.

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