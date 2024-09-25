شاب يتخلص من حياته فى الصف
أقدم عامل على التخلص من حياته إثر أزمة مالية، بمنطقة الصف، ونقلت سيارة إسعاف الجثة.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة عامل داخل منزله فى الصف، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ.
وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب كان يعاني من حالة نفسية بسبب مروره بأزمة مالية وخلافات مع أسرته، وأقدم على إنهاء حياته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.