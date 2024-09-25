إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالسويس

أصيب 4 أشخاص في حادث مرورى بمحافظة السويس، اليوم الأربعاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بطريق عتاقة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق عتاقة، أمام إحدى شركات الحديد والصلب، ونقل مرفق الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجرى رفع آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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