الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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حوادث

القبض على قائد أتوبيس للسير عكس الاتجاه في الجيزة

القبض على قائد أتوبيس
القبض على قائد أتوبيس للسير عكس الاتجاه في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد أتوبيس بالسير عكس وتم ضبط مرتكب الواقعة.

 

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تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد أتوبيس بالسير عكس الاتجاه بمنطقة أكتوبر بالجيزة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

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