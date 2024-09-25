حملة «100 يوم صحة» تقدم أكثر من 87 مليونا و915 ألف خدمة مجانية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن تقديم 87 مليونا و915 ألفا و295 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية لها، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

حملة ١٠٠ يوم صحة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و954 ألفا و473 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 820 ألفا و804 خدمات، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 368 ألفا و413 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 106 آلاف و261 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 100 ألف و771 خدمة، بالإضافة لتقديم 92 ألفا و138 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 42 ألفا و411 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 58 ألفا و661 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 236 ألفا و180 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و668 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 10 آلاف و654 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2444 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 34 ألفا و657 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ76 ألفا و411 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».