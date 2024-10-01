البسملة تُعرَف أيضًا بأصلها: «بِسْمِ ٱللَّهِ» هي العبارة الإسلامية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحمَـٰنِ وهي مفتاح القرآن، وأول ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ، وأول ما أمر الله به جبريل أن يُقرِئَه النبي محمدًا: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١﴾ [العلق:1]، ورد عن النبي قوله: «أُنزلت عليَّ آيةٌ لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري وهي: بسم الله الرحمن الرحيم»

المواضع التي يستحب فيها البسملة (بسم الله)

تعريف البسملة

البسملة في اللغة هي كلمة منحوتة من لفظ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ابن عاشور: «البسملة اسم لكلمة باسم الله، صيغ هذا الاسم من حروف الكلمتين بسم والله على طريقة تسمى النَّحْت، وهو صوغ فعلِ مُضِيٍ على زنة «فَعْلَل» مما ينطق به الناس اختصارًا عن ذكر الجملة كلها لقصد التخفيف لكثرة دوران ذلك على الألسنة».

وكانت البسملة في الجاهلية: باسمك اللهم، فلما نزلت آية: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كتبها النبي بهذه الصيغة.

المواضع التي تشرع فيها البسملة (بسم الله)

أ - تُشرَع البسملة، وهي قول: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، في مواضع، منها ما يلي:

1 - عند قراءة القرآن، وبخاصة عند الابتداء بأوائل السور سوى سورة براءة؛ لأنها آية كانت تنزل مع كل سورة سوى براءة؛ ولهذا أُثبتت في المصاحف مع كل سورة نزَلتْ معها، وإن كانت ليست آية من السورة مطلقًا.

2 - في بداية الكتب والرسائل والخُطَب والمسائل العلمية؛ تأسِّيًا بكتاب الله تعالى، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان يبتدئ بها في كتبه صلى الله عليه وسلم للملوك، كما في كتابه إلى هرقل، فقد ابتدأه صلى الله عليه وسلم بقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم...) أخرجه البخاري في بدء الوحي (7)، ومسلم في الجهاد (1773)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.



3 - عند الوضوء؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) أخرجه أبو داود - في الطهارة - باب في التسمية في الوضوء (101)، وابن ماجه - في الطهارة - ما جاء في التسمية في الوضوء (399)، وأحمد (2/ 418)



4 - عند الدخول في المسجد والخروج منه؛ فعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: (بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك)، وإذا خرج قال: (بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك)

أخرجه النسائي في الصلاة - الدعاء عند دخول المسجد (771) بهذا اللفظ، وصححه الألباني، والحديث ضعيف عند أكثر أهل العلم.



5 - عند الركوب؛ قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [هود: 41].وجاء في حديث جابر الطويل في قصة بعيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (اركب باسم الله) أخرجه مسلم في المساقاة - باب بيع البعير - واستثناء ركوبه (715).

6 - عند الذبح، وعند الصيد؛ لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام: 118]، وقوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119]، وقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 121]، وقوله: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: 4].

7 - عند الأكل؛ لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلامًا في حَجْرِ النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: "يا غلام، سمِّ اللهَ، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك))أخرجه البخاري - في الأطعمة - باب الأكل مما يليه (5377 -5378)، ومسلم - في الأشربة - آداب الطعام والشراب (2022).



8 - عند الجِماع؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمَا إن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنِّبْنا الشيطان، وجنِّبِ الشيطانَ ما رزَقتَنا، فرُزِقا ولدًا، لم يضُرَّه الشيطان) أخرجه البخاري - في الوضوء - باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع (141)، ومسلم - في النكاح - باب ما يستحب أن يقول عند الجماع (1434)





9 - عند الخروج من البيت؛ لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا خرج الرجل من بيته، فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذٍ: هُديتَ وكُفيت وَوُقيت، فتتنحَّى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجلٍ قد هُدي وكُفي وَوُقي؟!).أخرجه أبو داود - في الأدب - باب ما يقول إذا خرج من بيته (5095)، والترمذي - في الدعوات - باب ما يقول إذا خرج من بيته (3426)، وصححه الألباني. وعند أحمد (1/ 66) - من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله).





المواضع التي يستحب فيها البسملة (بسم الله)

10 - في المساء والصباح؛ فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من قال: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم تُصِبْهُ فجأةُ بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات، لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي)أخرجه أبو داود - في الأدب - باب ما يقول إذا أصبح (5088)، والترمذي - في الدعوات - باب الدعاء إذا أصبح (3385)، وقال: "حسن صحيح غريب"، وابن ماجه - في الدعاء - باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (3869). وصححه الألباني





11 - عند النوم؛ فعن أبي الأزهر الأنماري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل، قال: (باسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأَخْسِئْ شيطاني، وفُكَّ رِهاني، واجعلني في النَّدِيِّ الأعلى) أخرجه أبو داود - في الأدب - ما يقول عند النوم (5054)، وصححه الألباني.





12 - عند دخول الخلاء؛ فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سَتْرُ ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: باسم الله).أخرجه ابن ماجه - في الطهارة وسننها - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (297).

وقد رُويَ هذا الحديث من حديث أنس وأبي سعيد وابن مسعود ومعاوية بن حيدة. وقد ضعَّفه جمعٌ من أهل العلم، وصحَّحه آخرون بمجموع طرقه وشواهده منهم الألباني.

13 - إذا عثر المرءُ أو عثَرتْ دابَّتُه؛ لما رواه أبو تميمة الهُجَيْمي عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فَعُثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تَعِسَ الشيطان! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقل: تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلتَ: تعس الشيطان، تَعاظَمَ، وقال: بقوَّتي صرَعتُه، وإذا قلتَ: باسم الله، تَصاغَرَ حتى يصير مثل الذباب) أخرجه أبو داود في الأدب (4982) ورجاله ثقات، وأحمد (5/ 71)





14 - عندما يجد المسلم وجعًا في جسده، يُشرَعُ له أن يضع يده على موضع الألم، ويُسمِّي، ويذكر بقية الدعاء؛ لما رواه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعًا في جسده منذ أسْلَمَ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ضَعْ يدك على الذي يألم من جسدك، وقل: باسم الله، ثلاثًا... الحديث) أخرجه مسلم في السلام - باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء (2022)





14 - عند وضع الميت في قبره؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا وضع الميت في القبر قال: (باسم الله، وعلى سنة رسول الله).خرجه أبو داود - في الجنائز - الدعاء للميت إذا وضع في قبره (3213)، والترمذي في الجنائز (1550)، وابن ماجه - في الجنائز (1406) وصححه الألباني.





15 - عند إغلاق الباب، وإطفاء المصباح، وعند إيكاء السِّقاء، وتخمير الإناء؛ لما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استجنح الليل، أو كان جُنح الليل، فكُفُّوا صِبيانَكم؛ فإن الشياطين تنتشر حينئذٍ، فإذا ذهب ساعة من العِشاء فخَلُّوهم، وأَغْلِقْ بابَك واذكر اسم الله، وأَطفِئ مصباحك واذكر اسم الله، وأَوْكِ سِقاءَك واذكر اسم الله عليه، وخمِّرْ إناءك واذكر اسم الله، ولو تَعرِض عليه شيئًا) أخرجه البخاري - في بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده (3280) ومسلم - في الأشربة - الأمر بتغطية الإناء (2012)



