ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

رسول الله، جاءت الصلاة والثناء على النبي بأمر من الله تعالى- حيث أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلى عليه، ثم أمر الله أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلى جميعا.

بيان معنى الصلاة على النبي

الصلاة في اللغة: معناها الدعاء والاستغفار، والجمع صلوات. ينظر: "لسان العرب" للعلامة ابن منظور (14/ 464، ط. دار صادر).

ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره، وإظهار دينه، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته، وتشفيعه في أمته، وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. ينظر: "فتح الباري" للإمام ابن حجر العسقلاني (11/ 156، ط. دار المعرفة).

فضائل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتو

عظمة ذكر رسول الله

وذكر رسول الله تعالى من أفضل الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى ربنا عز وجل، وأمرنا بها الله وأخبرنا بمكانة رسول الله عنده.

والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجلِّ الطاعات التي يتقرَّب بها الخلق إلى الخالق؛ لذلك حثَّنا الله تعالى عليها بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

كما جاءت السنة المطهرة بالحضِّ عليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".

فضائل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

1. أن الصلاة على سيدنا محمد مهبط الرحمات وأصلها، ومصدر الخيرات وفيضها، وسراج العقول ونورها ومصباح القلوب وضيائها، تكون سببا لهدايا النفوس وهنائها، وسعادة الأرواح وصفائها.

2.والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهدايا العبد، فإنه كلما كثر العبد من الصلاة على النبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- استولت الهدايا في قلبه، وتكون سببا لغفران الذنوب. ومن فضل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أنها تكون سببا عظيما في إجابة الدعاء وقبول الرجاء.

3.عظمه الله بذكر اسمه في الأذان" أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله "، وأيضا في التشهد في الصلاة "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".

4.يؤجر من يصلي علي النبي بعشر حسنات وتحط عنه عشر سيئات ويرفع عشرة درجات.

5.الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في شفاعة النبي لك يوم القيامة.

6.سبب من أسباب استجابة الدعاء.

فضائل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتو

منزلة النبي عليه السلام

أخبر الله عباده بمنزلة ومكانة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلى عليه، مصداقا لقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (سورة الأحزاب الآية 56)، والمقصود من هذه الآية الكريمة، أن الله- تعالى- أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى: بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلى عليه، ثم أمر الله أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه. ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلى جميعا، والمعنى: إن الله- تعالى- يثنى على نبيه محمد صلّى الله عليه وسلّم ويرضى عنه، وإن الملائكة تثنى عليه صلّى الله عليه وسلّم وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأسماها، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ، أي: عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا أي: وقولوا: السلام عليك أيها النبي. والسلام: مصدر بمعنى السلامة، أي: السلامة من النقائص والآفات ملازمة لك، والتعبير بالجملة الاسمية في صدر الآية، للإشعار بوجوب المداومة والاستمرار على ذلك.