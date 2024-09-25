ضربات أمنية موجعة لأباطرة "الكيف"، إحباط محاولات تهريب مخدرات بقيمة 5 مليارات جنيه في 2024، عصابات دولية وشبكات إجرامية لإغراق البلاد بالسموم

ضربات أمنية مؤثرة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية، ضد أباطرة الكيف واصطياد أعوانهم وبحوزتهم شحنات ضخمة من المواد المخدرة قبل إغراق البلاد بالسموم.

ضبط أكبر شحنة مخدرات بـ 1.5 مليار جنيه

الساعات الماضية كانت شاهدة على أخطر الضربات الأمنية ضد تجار الكيف والعصابات الدولية حيث تم إحباط محاولة إدخال حاوية محملة بكميات ضخمة من المخدرات تقدر قيمتها بنحو مليار و500 مليون جنيه فى واحدة من أكبر الضربات الأمنية فى عام 2024.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدتها التحريات اعتزام تشكيل عصابى جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة عن طريق إخفائها داخل حاوية على سفينة قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحرى، ومشمولها المستندى (سجاد وفرش سجاد) والمرسلة لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير بمحافظة الدقهلية المملوكة لأحد عناصر التشكيل، وذلك تمهيدًا لتهريبها عقب ذلك لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع أجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبط (9 من عناصر التشكيل )، كما تم ضبط الحاوية وعثر بداخلها على (200 كيلو جرام لعقار الكبتاجون المخدر – 40 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 6 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التنسيق مع شرطة الإنتربول لضبط باقى عناصر التشكيل الهاربة بالخارج (3 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,5 مليار جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

ضبط صفقة ترامادول وكبتاجون بـ 284 مليون جنيه

وفى شهر مايو الماضي، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة؛ بؤرة إجرامية تعمل في تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بشكل غير قانوني، والتي كانت تشكل تهديدًا جسيمًا في دائرة قسم شرطة براني بمطروح.

ونجحت فرق العمل فى القبض على المتهمين بحوزتهم ما يقارب 129,500 كيلوجرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 2,250 مليون قرص من عقار الترامادول، و1,800 مليون قرص من عقار الكبتاجون.

وضبط مجموعة من الأسلحة غير المرخصة، بما في ذلك بنادق آلية ورشاشات وبنادق رصاص وطلقات مختلفة، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ يقدر بنحو 284 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حاوية تحتوى على شحنة كبيرة من المواد المخدرة على سفينة قادمة من ميناء دولة أجنبية مرورًا بالبلاد بميناء شرق بورسعيد، تمهيدًا لإعادة نقلها لإحدى الدول الأخرى ومشتملها المستندى أسماك مجمدة.

تنسيقًا والجهات المعنية تم ضبط الحاوية وأسفر التفتيش عن ضبط 550 كيلو جراما لمخدر الكوكايين، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.650 مليار جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

احباط تهريب عقار الكبتاجون بـ 240 مليون جنيه

وفى شهر أغسطس؛ نجحت الأجهزة الأمنية، فى إحباط محاولة تهريب حوالي 200 ألف قرص مخدر من عقار الكبتاجون إلى خارج البلاد، حيث بلغت قيمة المضبوطات حوالي 240 مليون جنيه.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ والجهات المعنية بالوزارة، عن قيام تشكيل عصابي مكون من 12 عنصرًا إجراميًا، بينهم 5 لهم معلومات جنائية، بمحاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط 4 من أفراد التشكيل، وجميعهم سيدات، أثناء محاولتهن السفر من ميناء القاهرة الجوي، حيث عُثر بحوزتهن على 19 كيلو جرامًا من عقار الكبتاجون مخبأة داخل كراسي متحركة وملابسهن.

كما تم ضبط باقي أفراد التشكيل وبحوزتهم 100 ألف قرص كبتاجون وكمية من الأقراص المؤثرة الأخرى.

عقوبات تجارة المخدرات

ونص القانون بشأن عقوبات تجارة المخدرات، وفقا للماده 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه أما التعاطى فإن العقوبه المقررة هى الحبس لمده سنة وغرامة تصل 10000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطي.

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