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تجديد اعتماد "صيدلة المنصورة" من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة، تجديد اعتماد كلية الصيدلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تجديد اعتماد كلية الصيدلة بجامعة المنصورة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تجديد اعتماد كلية الصيدلة بجامعة المنصورة.

البرامج التعليمية المتميزة التي تواكب سوق العمل


وأثنى  الدكتور شريف خاطر- على جهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب للحفاظ على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين والبرامج التعليمية المتميزة التي تواكب سوق العمل والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي التطلعات المستقبلية للجامعة والمجتمع والارتقاء بها للوصول لتجديد اعتماد الكلية.

ووجّه التهنئة لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ولمدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد  على دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامج. 

الاعتماد الأكاديمي كأول جامعة حكومية معتمدة في مصر

كما أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسى واعتماد الكليات وتجديد اعتمادها، موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفني والأكاديمي التي قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي كأول جامعة حكومية معتمدة في مصر، مشيرا إلى دور الجامعة ومركز ضمان الجودة  في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد وتجديد الاعتماد على المستوى الفني واللوجستي.

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أعضاء هيئة التدريس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد العملية التعليمية الدكتور علاء عشماوي جامعة المنصورة جودة العملية التعليمية ضمان جودة التعليم والاعتماد

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