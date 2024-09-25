قبل صدام السوبر الإفريقي، كاف يستعيد صاروخية أيمن منصور في الأهلي (فيديو)

استعاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، ذكريات فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في عام 1994 بجنوب أفريقيا.

What a hit for a #TotalEnergiesCAFSC title. 🏆



Iconic derby decider from @ZSCOfficial’s Ayman Mansour. 🚀 pic.twitter.com/MPorY5CIbe — TotalEnergies CAF Super Cup 🏆 (@CAFCLCC) September 25, 2024

فيما كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” عن الكرة الرسمية لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي المقرر لها بعد غد الجمعة بمدينة الرياض بالسعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

بينما تنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض.

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

حكام مباراة الأهلي والزمالك



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الثلاثاء، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وأوضح الكاف في بيان أمس الثلاثاء، تعيين طاقم حكام ليبي بقيادة معتز إبراهيم الشلماني، يعاونه مواطنه عطية محمد "مساعد أول" والتونسي خليل الحساني "مساعد ثان".

وأوضح أن الحكم الرابع في هذه المباراة سيكون الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في نسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي.