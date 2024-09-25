الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفد الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

محافظ الأقصر يستقبل
محافظ الأقصر يستقبل وفد الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اليوم الأربعاء أنا كيارا سكاندونى خبير تنمية صناعية ومدير مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" والوفد المرافق لمناقشة سبل التعاون والتجهيز للمرحلة الثانية من مشروع النمو الأخضر الشامل بمحافظة الأقصر.

مشروع النمو الأخضر


وأوضح محمد عادل فريد منسق وطنى مشروع النمو الأخضر الشامل ومشروع تشغيل الشباب في مصر  أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" تتبنى  مع القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مصر مشروع "النمو الأخضر" الذي يسهم في دعم جهود الحكومة المصرية، وخاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة، لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص العمل في مصر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البيئة. 


وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع النمو الأخضر بدأ تنفيذها في محافظة الأقصر أواخر عام 2020 وتستمر حتى يونيو 2025 من خلال تنفيذ إجراءات ملموسة من قبل المشروع في خمس مجموعات وسلاسل القيمة المتعلقة بالقطاعات المساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر، كالزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء بشكل صحي، وإدارة النفايات والمخلفات، ويتم العمل فيه من خلال التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، ومحافظة الأقصر، وفي إطار أنشطة مشروع النمو الأخضر نفذت اليونيدو فاعليات ورشة عمل حول تثمين مخلفات قصب السكر وفرص الأعمال الخضراء.


ومن جانبه أكد محافظ الأقصر أنه يدعم كافة تجهيزات المرحلة الثانية  من المشروع لضمان عدم وجود أى معوقات أمام بدء تنفيذها على أرض الواقع بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدًا أنه من الضرورى العمل بملفات التخلص من المخلفات وإعادة تدويرها سواء العضوية او غير العضوية والاتجاه إلى استغلال الطاقة المتجددة والاعتماد عليها في مختلف الاستخدامات لضمان العمل في كافة محاور النمو الأخضر بالتوازى.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر التنمية الصناعية الأمم المتحدة منظمة اليونيدو محافظ الأقصر النمو الأخضر الشامل

مواد متعلقة

تحرير 15 مخالفة لسائقي الحنطور بالأقصر (صور)

محافظ الأقصر يبحث المشروعات التنموية الجديدة

وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس الطود لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)

الأكثر قراءة

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

التعليم تكشف حقيقة إجبار الطلاب على طباعة أسئلة الواجب المنزلي من موقع الوزارة

لا توجد خيارات بديلة، مدبولي: لست سعيدا بزيادات الأسعار

يوسف بطرس غالي مجددا!

البرلمان الإيراني يمنع تولي "سني" منصب نائب الرئيس

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

شعبة الذهب: المعدن الأصفر يواصل الصعود ويتجه نحو قمة تاريخية جديدة

الكاف يعلن تغيير طاقم حكام مباراة مصر وموريتانيا، اعرف التفاصيل

منوعات

المزيد

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع الرمان في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والفلفل في سوق العبور

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

إيرانى الصنع.. صاروخ قادر 1 الذى استهدف مقر الموساد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة

مع بدء العام الدراسي، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

تفسير حلم الوشم في المنام وعلاقته بالحسد من المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية