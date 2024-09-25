محافظ الأقصر يستقبل وفد الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اليوم الأربعاء أنا كيارا سكاندونى خبير تنمية صناعية ومدير مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" والوفد المرافق لمناقشة سبل التعاون والتجهيز للمرحلة الثانية من مشروع النمو الأخضر الشامل بمحافظة الأقصر.

مشروع النمو الأخضر



وأوضح محمد عادل فريد منسق وطنى مشروع النمو الأخضر الشامل ومشروع تشغيل الشباب في مصر أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" تتبنى مع القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مصر مشروع "النمو الأخضر" الذي يسهم في دعم جهود الحكومة المصرية، وخاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة، لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص العمل في مصر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البيئة.



وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع النمو الأخضر بدأ تنفيذها في محافظة الأقصر أواخر عام 2020 وتستمر حتى يونيو 2025 من خلال تنفيذ إجراءات ملموسة من قبل المشروع في خمس مجموعات وسلاسل القيمة المتعلقة بالقطاعات المساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر، كالزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء بشكل صحي، وإدارة النفايات والمخلفات، ويتم العمل فيه من خلال التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، ومحافظة الأقصر، وفي إطار أنشطة مشروع النمو الأخضر نفذت اليونيدو فاعليات ورشة عمل حول تثمين مخلفات قصب السكر وفرص الأعمال الخضراء.



ومن جانبه أكد محافظ الأقصر أنه يدعم كافة تجهيزات المرحلة الثانية من المشروع لضمان عدم وجود أى معوقات أمام بدء تنفيذها على أرض الواقع بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدًا أنه من الضرورى العمل بملفات التخلص من المخلفات وإعادة تدويرها سواء العضوية او غير العضوية والاتجاه إلى استغلال الطاقة المتجددة والاعتماد عليها في مختلف الاستخدامات لضمان العمل في كافة محاور النمو الأخضر بالتوازى.

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