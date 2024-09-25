الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظات

تحرير 15 مخالفة لسائقي الحنطور بالأقصر (صور)

أثناء الحملة
أثناء الحملة

واصل اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ الحملات المكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوارع مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، والقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.

التصدي للنقل البطيء

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محاضر نظافة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلًا عن إستكمال توزيع عدد من "حفاضات الخيول" المتبقية والمهداه من محافظة الأقصر دعمًا لأصحاب العربات، وشارك في الحملة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ومسئولي ادارتي المتابعة الميدانية، والنقل البطئ، وقسم الإشغالات.


ومن جانبه اكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرئيس مدينة الأقصر الدكتور علي الشرابي بضرورة إلتزام سائقي عربات الحنطور بتركيب " حفاضات الخيول" الجديدة والتأكيد على خروج العربات من المواقف بخطوط سير معتمده والتعامل فقط من خلال ادارة النقل البطيء بمجلس مدينة الأقصر ونقابة النقل البطئ، وذلك لضبط المنظومه لتطوير مستوى عربات الحنطور لخدمة أهالي المحافظة والسائحين.

 

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