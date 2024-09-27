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«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

صناعة الأحذية
صناعة الأحذية

تُعتبر مهنة الإسكافي أو صانع الأحذية من أقدم المهن في العالم، وقد لعبت دورًا محوريًا في الحياة اليومية للمصريين عبر العصور، سواء في المدن الكبيرة أو القرى الصغيرة. 

وتشير كلمة "إسكافي" إلى الشخص الذي يتخصص في إصلاح الأحذية وصناعتها، وما زالت هذه المهنة تحتفظ بأهميتها رغم التطورات التكنولوجية الحديثة.

مهنة الإسكافي تتطلب مهارة يدوية  

في منطقة دار السلام بالقاهرة، التقينا مع الأسطى عزيز، أحد أشهر الإسكافية، الذي أكد لنا أن هذه المهنة تتطلب مهارة يدوية كبيرة وصبرًا. 

ولفت إلى أن الإبداع والحرفية يلعبان دورًا كبيرًا في إنتاج أحذية متينة وجميلة.

على الرغم من أن العصر الحديث قد جلب العديد من الأساليب الصناعية الجديدة، لا يزال الكثير من الناس يفضلون زيارة الإسكافي في الأحياء الشعبية والأسواق التقليدية لإصلاح أحذيتهم المفضلة أو حتى لطلب تصميم خاص يلبي احتياجاتهم.

مهنة الإسكافي فن يحتاج إلى ضمير واهتمام

يقول الأسطى عزيز: "هذه المهنة ليست مجرد مصدر رزق، بل هي فن يحتاج إلى ضمير واهتمام".

وأكد أنه يتعامل مع كل حذاء كأنه حذاؤه الخاص، مما يعكس حبه وشغفه بالمهنة. ورغم أن معظم الإسكافية يتوارثون المهنة عبر الأجيال، إلا أن عزيز تعلمها من أخو زوجته، ووجد فيها شغفًا جعله يعتبر نفسه فنانًا في هذا المجال.

وأضاف عزيز: "رغم أن الأحذية الجاهزة أقل تكلفة، إلا أنني أستمتع بالتحدي الذي يطرحه إصلاح الأحذية القديمة وإعادتها إلى الحياة". 

وأوضح أن الأمر يتطلب مهارة وفنًا عاليين، مشيرًا إلى أن كلما زاد ثمن الحذاء، زادت قيمته عند صاحبه، مما يجعل التحدي أكثر إثارة.

مهنة الإسكافي، رغم قدمها، تظل تحمل في طياتها روح الإبداع والتحدي، حيث يواصل أصحابها إبداع لمساتهم الفنية في كل حذاء يعيدونه للحياة، مما يضمن استمرار هذه الحرفة العريقة في المجتمع المصري.

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