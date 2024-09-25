لا توجد خيارات بديلة، مدبولي: لست سعيدا بزيادات الأسعار

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء،:إنه ليس سعيدًا بزيادات الأسعار، مؤكدا ضرورة فهم الأعباء التي تتحملها الدولة في إطار الإمكانيات المتاحة، موضحا أنه بالرغم من عدم الرضا عن الزيادة، إلا أنه لا توجد خيارات بديلة.

وأضاف رئيس الوزراء إن قرار الحكومة بعدم قطع الكهرباء، والذي يكلف الدولة حوالي 350 مليون دولار شهريًا، وهو رقم كبير يتوقع أن يزداد بسبب زيادة الاستهلاك، مما يمثل جزءًا صغيرًا فقط من الدعم المقدم.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي الي أن الجميع يرى التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد والمنطقة، مشددًا على ضرورة توضيح حجم هذه التحديات، إذ لا توجد بؤرة في العالم لا تعاني من مشاكل حادة وغير مسبوقة.

وأكد مدبولي أن التحدي الأكبر لأي حكومة هو الحفاظ على استقرار الدولة وتأمين احتياجات المواطنين بأقصى جهد ممكن. وأوضح أن جميع الدول، بما في ذلك الدول الغنية، تواجه مشاكل وتحديات، مما يجعل الوضع مختلفًا من دولة لأخرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة مياه الشرب فى مصر على أعلى قدر من الآمان ولدينا 3050 محطة مياه على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء أن شبكة الصرف الصحي شبكة منفصلة عن مياه الشرب، وفى عام 2014 كانت نسبة تغطية القرى فى مصر من محطات الصرف الصحي لا تزيد عن 10% والان وصلنا لـ 65%.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كبار الكتاب ورؤساء النقابات المهنية والشخصيات الاقتصادية وبعض المؤثرين على السوشيال ميديا للمشاركة في لقاءاته الأسبوعية مع الصحفيين والإعلاميين بداية من الأسبوع المقبل.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستنهي أزمة نقص الأدوية الخانقة خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على الأدوية البديلة والمثيلة التي تحتوي على نفس المادة الفعالة.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه طلب من وزير الصحة التنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لضمان أن يتم كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي للدواء، بدلًا من الاسم التجاري، لتسهيل حصول المواطنين على الأدوية المتاحة دون مواجهة صعوبة في العثور على نوع معين.