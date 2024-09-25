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أخبار مصر

رئيس الوزراء: منظومة مياه الشرب في مصر مؤمنة 100%

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منظومة مياه الشرب فى مصر على أعلى قدر من الأمان مشيرا إلى  أن مصر لديها 3050 محطة مياه على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن شبكة الصرف الصحي شبكة منفصلة عن مياه الشرب، وفى عام 2014 كانت نسبة تغطية القرى فى مصر من محطات الصرف الصحي لا تزيد عن 10% والان وصلنا لـ 65%.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كبار الكتاب ورؤساء النقابات المهنية والشخصيات الاقتصادية وبعض المؤثرين على السوشيال ميديا للمشاركة في لقاءاته الأسبوعية مع الصحفيين والإعلاميين بداية من الأسبوع المقبل.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستنهي أزمة نقص الأدوية الخانقة خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على الأدوية البديلة والمثيلة التي تحتوي على نفس المادة الفعالة.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه طلب من وزير الصحة التنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لضمان أن يتم كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي للدواء، بدلًا من الاسم التجاري، لتسهيل حصول المواطنين على الأدوية المتاحة دون مواجهة صعوبة في العثور على نوع معين.

 

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الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء منظومة مياه الشرب فى مصر

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