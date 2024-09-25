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رياضة

كاف يعلن أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر وموريتانيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل لإدارة مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

 

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

 

حكم مباراة مصر وموريتانيا

ويدير المباراة الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والجنوب إفريقي زاخيل سيويلا، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجنوب إفريقي ألفريد شافاني.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

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