الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف بني سويف تطلق أولى دورات التعامل اللائق مع رواد المساجد

دورات للتعامل اللائق
دورات للتعامل اللائق مع رواد المساجد بأوقاف بني سويف

أطلقت مديرية أوقاف بني سويف أولى دورات التعامل اللائق مع رواد المساجد وضيوف الرحمن، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

 

وأقيمت فعاليات الدورة بقاعة دار المناسبات في مسجد عمر بن عبد العزيز بحضور حوالي ألف من عمال المساجد.

 وفي كلمته الافتتاحية، وجه الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، الشكر للرئيس السيسي على إطلاق مبادرة "بداية جديدة"، معربًا عن تقديره لجهود الدكتور أسامة الأزهري في رعاية المساجد واهتمامه بالعاملين فيها.

 

دور التعامل اللائق مع رواد المساجد بأوقاف بني سويف

 

دور عمال المساجد في تطهير وصيانة بيوت الله

أكد الشيخ خالد خضر   أهمية دور عمال المساجد في تطهير وصيانة بيوت الله، مشددًا على أن هذه الوظيفة تُعد من أشرف المهام التي كلّف الله بها أنبياءه ورسله. 

وأوضح أن عمال المساجد مسؤولون عن تقديم أفضل خدمة لروادها وضيوف الرحمن.

 

كما شدد رئيس القطاع الديني على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري والمظهر الحسن، بجانب معاملة رواد المساجد بروح من التقدير والاحترام، مؤكدًا أن هذه القيم تنعكس إيجابًا على روحانية العبادة وتعمّق السكينة والطمأنينة.

 

دور التعامل اللائق مع رواد المساجد بأوقاف بني سويف

 

عمال المساجد أمناء عليها والواجب عليهم إكرام ضيوف الرحمن 

وأكد "خضر" أهمية عمل عمال بيوت الله (عز وجل) الذين أوكل الله سبحانه إليهم أشرف الوظائف من حيث تطهير وصيانة ونظافة بيوت الله تعالى وتهيئتها للمصلين، موضحا على أنها من الوظائف الشريفة التي كلف الله عز وجل بها أنبياءه ورسله، وأوضح أن "عمال المساجد أمناء عليها، والواجب عليهم إكرام ضيوف الرحمن عز وجل ومعاملتهم المعاملة اللآئقة".

 

وشدد رئيس القطاع الديني على ضرورة الالتزم والانضباط الإداري لعمال بيوت الله عز وجل وينبغي أن يصاحبه في نفس الوقت السمت الحسن وثقافة الابتسامة والمعاملة الطيبة الكريمة مع رواد المساجد وركز على أن العمل الراقي يتلخص في "التقدير، الاحترام، الإتقان، الصدق" وهذا ما ينبغي أن يكون عليه عمال بيوت الله عز وجل في أداء مهمتهم ورسالتهم وهي خدمة ضيوف الرحمن وعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى.

 

دور التعامل اللائق مع رواد المساجد بأوقاف بني سويف

 

خدمة ضيوف بيوت الله عز وجل وعمّارها تدل على الشهامة

ووجه "خضر" عمال المساجد إلى حسن تقدير أحوال رواد المساجد ومعرفة طباعهم حتى يتمكنوا من حسن التعامل معهم، وأكد على أن القيم والآداب والأخلاق التي يتعامل بها عمال المساجد مع روادها  تنعكس على العبادة، فتملأها روحانية وسكينة وطمأنينة، مشيرًا إلى أن خدمة ضيوف بيوت الله عز وجل وعمّارها تدل على الشهامة في الطبع والنبل في المعاملة والبر في الطاعة.

 

كما أكد على ضرورة الالتزام بالهيئة الحسنة ظاهرًا "في الثياب" وباطنا "من حيث السكينة والحكمة" لأن ذلك يساعد على الحفاظ على قدسية بيوت الله عز وجل.

 وشدد على قيم الرفق بالناس وتجنب المشقة عليهم.

 

وفي ختام كلمته، وجه خضر الشكر لمديرية أوقاف بني سويف والحاضرين، ناقلًا تحيات وزير الأوقاف، ودعا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والاستقرار.

 

"مياه بني سويف" ترد على بيان شائعة التلوث: كلام عارٍ من الصحة

بمشاركة مجتمعية، عمر عبد العزيز الابتدائية تتزين لاستقبال تلاميذها ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزير الأوقاف اوقاف بني سويف بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

"مياه بني سويف" ترد على بيان شائعة التلوث: كلام عارٍ من الصحة

ندب ممتاز حجاب عميدًا لقطاع الهندسة بجامعة بني سويف الأهلية

ندب رشا عادل عميدا لقطاع الآداب والفنون بجامعة بني سويف الأهلية

ندب "الجندي" عميدًا لقطاع العلوم الصحية بجامعة بني سويف الأهلية

أبو الحسن عبد الموجود نائبًا لرئيس جامعة بني سويف الأهلية للشئون الأكاديمية

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يشهد انطلاق المحطة الرئيسية للتيار الكهربائي

محافظ بني سويف يستعرض المشروعات الخضراء الذكية الفائزة بالمبادرة الوطنية

محافظا بني سويف والفيوم يُكرمان أصحاب المشروعات الخضراء الذكية الفائزة

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

شعبة الذهب: المعدن الأصفر يواصل الصعود ويتجه نحو قمة تاريخية جديدة

السوبر الأفريقي، مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

الزمالك يتعاقد مع صفقة جديدة

بيان عاجل للحكومة بشأن منشور تحذيري بعدم شرب المياه من 3 صباحا لـ 10 مساء

شروط وقواعد التحويل بين الكليات بعد بدء العام الدراسي

بعد كائن النوتيلا وصوفيا لورين، حكاية وحش الكون تثير الجدل، والنشطاء: أخيرا اتمسكت (فيديو)

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفاع جديد لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام تخطى 4100 جنيه

المزيد

انفوجراف

المياه فيها ميكروب سام.. الحكومة تكشف سر التحذير الصوتي (فيديو جراف) 

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بدء العام الدراسي، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

تفسير حلم الوشم في المنام وعلاقته بالحسد من المقربين

خولة بنت ثعلبة، قصة المرأة المقصودة بسورة المجادلة

المزيد
الجريدة الرسمية