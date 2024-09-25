نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق مؤتمر أدباء الصعيد (صور)

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، انطلاق فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، في دورته العاشرة، والذى يقام ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بمركز المؤتمرات الدولى بعنوان "تشكلات النص وتحولات المجتمع"، دورة "الشاعر الراحل رمضان عبد العليم".

جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى الجمعة 27 سبتمبر الجارى.

فعاليات أدباء جنوب الصعيد



ويتناول المؤتمر عددا من الجلسات البحثية لمناقشة التحولات الثقافية ونماذج الإبداع وأثر التغييرات الاجتماعية على المبدع إلى جانب عدد من الأمسيات الثقافية لشعراء الفصحى والعامية والفنون السردية إلى جانب عدد من الموضوعات الثقافية المتنوعة.

رحب دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر بكافة الأدباء والمشاركين بالمؤتمر، ناقلًا تحيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر للحضور الكريم، وأكد نائب محافظ الأقصر على أهمية الفاعليات التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة والتى تسهم في تطوير الشباب إلى جانب المساهمة في تعزيز روح الوطنية والانتماء بالإضافة إلى الارتقاء بالذوق العام.

يذكر أن المؤتمر يعقد برئاسة الشاعر فتحي عبد السميع، والأمين العام للمؤتمر الكاتب بكري عبد الحميد، ويشهد حفل الافتتاح تكريم محافظ الأقصر، والأدباء طه حسين الجوهري، فتحي عبد السميع، محمد عبد الحميد توفيق، بالإضافة إلى تكريم اسم الشاعر الراحل رمضان عبد العليم، يقام المؤتمر بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبالتعاون بين فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع.

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