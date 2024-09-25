محافظ الأقصر يبحث المشروعات التنموية الجديدة

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث سبل التعاون لإقامة مشروعات تنموية على أرض المحافظة، لتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة ومشروعاتها بمختلف القطاعات، وذلك بحضور الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومى والمؤسسي، والعميد عمرو حسن مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر والدكتور أبراهيم رمضان مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر.

المشروعات الاستثمارية في الأقصر



تناول اللقاء مناقشة أهم المشروعات الأستثمارية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالتنسيق مع محافظة الأقصر والوقوف على آليات الأنتهاء من تشغيلها والبدء في طرحها للمستثمرين وأتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء الأقصر.



وقامت الهيئة بالتنسيق مع محافظة الأقصر بإنشاء عدد 4 مجمعات صناعية تشمل 3 مجمعات صناعية حرفية كل مجمع منها يشمل ورش حرفية ومعارض مجهزين بخط أنتاج ملابس جاهزة مصغر، بالأضافة إلى الورش الحرفية، وتقع هذه المجمعات بقرى الدير والشغب بمدينة إسنا وقرية السلام بمدينة أرمنت، بينما المجمع الرابع وهو مجمع للصناعات الغذائية والتعبئة، حيث يستهدف العمل على تجفيف الحاصلات الزراعية بأسلوب علمى حديث ومزود بخطوط إنتاج غسيل وفرز وتقطيع ومناشر وتعبئة وثلاجة حفظ وتبريد بقرية الكيمان بمدينة أسنا وسيتم تشغيل المرحلة الأولى لتجفيف الطماطم.



وأكد اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد أنه تفقد اليوم مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة لوضع الملاحظات الأخيرة قبل التشغيل الفورى خلال الأيام المقبلة، كما أضاف أنه جارى تنفيذ دراسات فنية لمقترحات أستثمارية جديدة بمحافظة الأقصر وبمجرد الأنتهاء من دراستها سيتم تنفيذها على أرض الواقع ومن ضمنها مشروع أنتاج مواسير الرى من تدوير البلاستيك.



ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة أن هيئة تنمية الصعيد محرك رئيسى في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بكافة محافظات الصعيد في مختلف المحاور التنموية، مشيرًا إلى أنه جارى الأنتهاء من كراسات الشروط الخاصة بالمجمعات الصناعية بالمحافظة لعرضها للمستثمرين وكذلك الورش الحرفية لتشغيل أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل لائقة مستدامة لهم.

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