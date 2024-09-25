"مياه بني سويف" ترد على بيان شائعة التلوث: كلام عارٍ من الصحة

نفت المهندسة دينا سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، شائعة حول تلوث مياه الشرب، مؤكدة أن هذا الكلام عار تمام من الصحة.

بيان القابضة لمياه الشرب

ونشرت شركة مياه الشرب، بيانًا، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل متداولة عبر الواتساب، بشأن سوء جودة مياه الشرب وضرورة الامتناع عن تناولها.

بيان القابضة لمياه الشرب

وأكدت الشركة أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها علي مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالإضافة إلي الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.. ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتناشدهم بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.

بيان مزيف عن تلوث المياه

بيان مزيف عن تلوث المياه

وكانت بعض صفحات "فيسبوك" قد تداولت بيانًا مُزيفًا، منسوب لشركة المياه، يحذر المواطنين من تناول مياه الشرب لإحتواءها على ميكروب، وهو ما نفته رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وأكدت أن هذا الكلام عار تمام من الصحة.