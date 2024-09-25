الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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وكيل تعليم الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة في المدارس

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء بمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة.

 

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ياتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

وقام مدير المديرية بجولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة أم المؤمنين الرسمية لغات بإدارة منتزه أول التعليمية، وذلك بحضور أمجد عاطف مدير عام الإدارة، وتفقد الفصول الدراسية

 وأثنى على انضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية والانضباط الإداري، كما قام بمتابعة مدرسة خلف الرأس السوداء الرسمية لغات ومدرسة محمد رجب الصناعية بنات بحضور صفاء الحداد مدير التعليم الفني بمنتزه أول، وتفقد فيها عددًا من الورش وشدَّد على ضرورة الارتقاء بمستوى النظافة والاهتمام بحديقة المدرسة،  ومدرسة خلف الرأس السوداء  70 الرسمية.

وشدد على ضرورة انضباط الطلاب وعدم الغياب وتطبيق لائحة التحفيز والانضباط، ووجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب 

واختتم جولته التفقدية بمتابعة المدرسة الثانوية الفندقية بمنتزه أول، والتقى بنخبة من أولياء الأمور ووجّه لهم رسالة طمأنة مؤكدًا على ضرورة حضور الطلاب لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة.

وكان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بتخصيص فقرة في طابور المدرسة للحديث عن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية لبناء الإنسان المصري (بداية)، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.

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الاسكندرية تعليم الدراسة

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