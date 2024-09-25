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مديرية الأوقاف بالإسكندرية تنظم 3 قوافل طبية

مديرية الأوقاف بالإسكندرية
مديرية الأوقاف بالإسكندرية تنظم 3 قوافل طبية

شاركت مديرية أوقاف الإسكندرية في تنظيم 3 قوافل طبية بالتنسيق مع مديرية  الصحة والتى بدأت من  مسجد نصر الدين بالجمرك بحضور الشيخ عوض سحلول إمام المسجد وعدد من أعضاء القافلة الطبية.

وجاءت القافلة الثانية بحارس ٢ بالعامرية أول بحضور الشيخ حسن صبحي محمد وعدد من أعضاء القافلة الطبية، والثالثة بمسجد النصر الكبير قرية ٤ ببرج العرب بحضور الشيخ محمد عبد الحي إسماعيل وأعضاء القافلة الطبية.

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يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وفي إطار الدور المنوط بوزارة الأوقاف من خلال مديرية أوقاف الإسكندرية في المبادرة بالتنسيق مع كافة مؤسسات المحافظة،  وتنفيذا لتوجيهات الدكتور  أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف  الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.


وأكد وكيل الوزارة أن النصوص الشرعية أولت صحة الإنسان عناية خاصة وأمرت بالحفاظ عليها ودعت الى اجتناب ما يمكن أن يكون سببا في مرض الإنسان حيث يقول تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف”.

كما أكد وكيل الوزارة  ان من صور الحفاظ على نعمة الصحة الأخذ بأسباب الوقاية، ومن أساليب الوقاية التي حث عليها الإسلام الاهتمام بالنظافة العامة حيث يقول سبحانه: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين).

وأوضح وكيل الوزارة  أن  الإسلام حرص على النظافة الشخصية، ويستحب غسل اليدين قبل الأكل وبعده فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ويقول: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة).

 

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اوقاف الاسكندرية الصحة

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