الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظات

إعدام 50 كيلوجرام سلع منتهية الصلاحية فى سوهاج

حملة تموينية بطما
حملة تموينية بطما

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برئاسة أحمد حسن عرابي رئيس المركز حملة مكبرة على الأسواق بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية وإدارة تموين طما، وذلك لضبط الأسعار والتفتيش على السلع الغذائية من حيث الصلاحية حرصا على سلامة المواطنين.

ضمت الحملة أشرف محمد ومنصور حزين نواب رئيس مجلس المدينة وأحمد الزوكى مدير إدارة المتابعة بالوحدة ومجدى عبد الظاهر رئيس إدارة التراخيص بالوحدة وتوفيق محمد توفيق مدير مكتب مراقبة الأغذية بطما ومحمد سعد مدير مراقبة تموين طما وأحمد بخيت عضو مكتب الأغذية بطما.

 

الحملة تضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وتحرر عدد من المحاضر
وقد تمكنت الحملة من ضبط  كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر شهادة صحية وعدد 4 محاضر إعلان وعدد محضر فواتير دقيق، بالإضافة إلى إعدام إجمالي 50 كيلوجرام مواد غذائية فاسدة وقد تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة إدارة مكتب الأغذية بطما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

يذكر أن تلك الحملات تأتي بناء على توجيهات عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية.

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أحمد حسن أشرف محمد الأسواق التحفظ على المضبوطات الدكتور محمد عبدالهادى الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحرير عدد من المحاضر ضبط الأسعار

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