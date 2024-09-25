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محافظات

وكيل الرياضة بالإسكندرية تستقبل مجلس إدارة منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية

الإسكندرية
الإسكندرية

استقبلت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أعضاء مجلس إدارة منتدي الحوار والمشاركة من أجل التنمية بديوان عام المديرية الدكتورة سمر يوسف سعفان رئيس مجلس إدراة المنتدي، والدكتورة  ندي ثابت عضو مجلس النواب بمحافظه الاسكندريه -نائب رئيس مجلس إدارة المنتدي وسامح أبو السعود المدير التنفيذي للمنتدي ومريان منير جمعية قرية الامل للتنمية والتأهيل.

 

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تناول اللقاء استعراض لأنشطة وإنجازات مشروع مجتمعات شبابية محلية مستدامة التي تم تنفيذها بمركز شباب الانفوشي والسيوف١، وكذا خطة العمل خلال الفترة القادمة بالمركزين.

  جاء اللقاء بحضور منال إسماعيل مدير العلاقات العامة ورحاب الزميني مدير إدارة إعداد القادة ولفيف من قيادات المديرية.

جدير بالذكر أن  مشروع مجتمعات شبابية محلية مستدامة يهدف إلي تحقيق مبادئ التنمية المستدامة بمراكز الشباب المستهدفة.

 

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الشباب والرياضة الاسكندرية التنمية

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