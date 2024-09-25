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عقارات

نائب رئيس المجتمعات العمرانية يفتتح النسخة الـ13 لمعرض سيتي سكيب مصر

د. وليد عباس، فيتو
د. وليد عباس، فيتو

افتتح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، النسخة الـ13 من معرض سيتي سكيب مصر، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين، تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن معرض سيتي سكيب يمثل فرصة للتواصل بين المطورين والمستثمرين ومتخذي القرار بالدولة، وهو ما يتيح للمسئولين الاطلاع الدائم على مستجدات الأسواق العقارية، والتحديات التي تواجه السوق، ومعرفة رؤية ومتطلبات المطورين، ودراستها، والعمل علي تيسير وفتح مجالات وفرص استثمارية بالمجال العقاري، وتقديم فرص استثمار جيدة.


وأشاد   بحجم المشاركة بالنسخة الـ13 من معرض سيتي سكيب مصر، مؤكدًا أن هذا الإقبال الكبير يجسد قوة سوق العقارات المصري، وهى سوق واعدة، وتتمتع بتوافر الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وبما يتلاءم مع شرائح المستثمرين المصريين والأجانب.


وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توفر العديد من الآليات لإتاحة الأراضى بمختلف أنواعها سواءً للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بجانب إتاحة وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم.


جدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب تأسس في 2012، ويُعد من أهم المعارض الإقليمية، حيث يُعقد سيتي سكيب في مصر، السعودية، البحرين، وقطر، ويستقطب سيتي سكيب مصر أكثر من 80 مطورًا عقاريًا، وتجاوز عدد الزائرين فى اليوم الأول للمعرض، 10 آلاف زائر.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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