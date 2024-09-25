مصرع واصابة 4 أشخاص في حادث بطريق خط 13 بطوخ

شهد طريق خط 13 بطوخ بالقليوبية، حادثًا مأساويًا حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران في تصادم دراجتين ناريتين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بنها العام، وتم رفع آثار الحادث وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق خط 13

تلقى المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق خط 13 دائرة المركز ووجود جثتين ومصابين.

تم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية فانتقل المقدم هاني حجازي رئيس وحدة مرور طوخ والمعاينة والفحص تبين تصادم دراجتين على طريق خط 13 دائرة مركز طوخ بسبب السرعة ما أسفر عن مصرع شابين وإصابة آخران وتم نقل الجثتين والمصابين الى المستشفى وتجنيب الدراجتين لإعادة فتح الطريق أمام المارة والسيارات وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

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