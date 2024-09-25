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محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع، فيتو

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية  اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو إنهاء الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار ورؤساء المدن والاحياء ومديري مديرية المساحة والشئون القانونية والاملاك ومركز المعلومات والشئون المالية والحسابات والشبكات الأرضيّة.

 

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محافظ القليوبية خلال جولته
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى أن هناك خطة زمنية محددة لإنهاء كل طلبات التقنين المستوفاة الشروط طبقًا لأحكام القانون، موجهًا  السكرتير العام للمحافظة بضرورة  التنسيق التام وإعداد خطابات لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات غير الصالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات  بشكل كامل حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.
كما وجه المحافظ بالتواصل مع المواطنين وارسال خطابات إليهم بالمبالغ المطلوب سدادها لاستكمال باقي الاجراءات المطلوبة لتحرير عقود الملكية لهم.
كما شدد محافظ القليوبية علي استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع في بحث طلبات التقنين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مشددا على اهمية استرداد حق الشعب وعدم التقاعس في ملف التعديات على أملاك الدولة ومحاسبة المقصرين.

 

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المهندس ايمن عطية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تقنين اراضي املاك الدولة

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