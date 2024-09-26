تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة الأنبا أثناسيوس القوصي

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة الأنبا أثناسيوس القوصي.

قصة الأنبا أثناسيوس القوصي

تنيح السراج المنير الأنبا أثناسيوس القوصي، وكان هذا الأسقف ابن القس الفاضل والمعلم الماهر صليب من أهالي غرب قمولا.

وترَّهب في دير الشهيد مار بقطر الصحراوي المعروف بدير الكولة بحاجر غرب قمولا ( دير مار بقطر بنقادة).

ورُسم أسقفًا على قوص بيد البابا يوأنس العاشر البطريرك الـ 85 في حوالي سنة 1365م. وقد شارك في تجليس الأنبا تيموثاوس أسقف إبريم وأبو خراس (النوبة).

واهتم بالحفاظ على اللغة القبطية فوضع مقدمة باللهجتين الصعيدية والبحيرية بعنوان قلادة التحرير في علم التفسير، ووضع كتابًا عن الأحوال الشخصية، وآخر عن تكريس الميرون.

واشترك مع البابا غبريال الرابع سنة 1374م في تكريس الميرون المقدس بدير القديس مكاريوس. وله أيضًا كتاب التريادون وهو شعر باللغة القبطية الصعيدية مقفى في سنة 1322م باسم الثلاثية يبلغ مجموع هذه الأبيات 734 بيتًا، مادتها دينية تهذيبية تتضمن شخصيات من الكتاب المقدس وبعض القديسين وطرفًا من أمجاد الماضي القديم.

وله عدة قوانين خاصة بالزواج، والمعمودية، وتكريس الميرون، وفي الكهنوت، وفي حكم الزنا، وقوانين البيع والشراء، وفي ختان الإناث والذكور، وقبول التائب.

فكان هذا الأب المبجل والعامل الرابح سراج عصره المنير وتنيَّح في قوص في اليوم الخامس عشر من شهر توت.