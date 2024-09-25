الإعدام لمتهمين في قضية خلية المرج الإرهابية

قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، بالإعدام شنقا لمتهمين اثنين والسجن المؤبد لاثنين آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين، و5 سنوات لـ 6 متهمين أخرين في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بـ خلية المرج الإرهابية.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.